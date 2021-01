Vaccino, la Calabria terzultima con oltre 10mila dosi. Il Papa: “non capisco negazionismo suicida”

La Regione con il 39,3% rimane al terzultimo posto nella graduatoria nazionale davanti a Lombardia e la provincia autonoma di Bolzano. Da domani in arrivo le prime 47 mila dosi del vaccino Moderna

COSENZA – In Calabria sono 10,061 i soggetti (operatori sanitari e socio-sanitari) che hanno ricevuto il vaccino anti-Covid 19 secondo l’aggiornamento del Report di Governo (dato aggiornato a domenica mattina). La Regione, con il 39,3% delle somministrazioni effettuate, a fronte di 25,630 dosi ricevute, rimane al terz’ultimo posto nella graduatoria delle regioni, davanti a Lombardia (37,9%) e la provincia autonoma di Bolzano (34,8%), con un risultato ben al di sotto della media nazionale ancora sotto il 50%.

Da domani prime dosi del vaccino Pfizer

Da domani arriva la terza tranche del vaccino con le prime 47 mila dosi del vaccino Moderna, entro fine febbraio saranno 764 mila, che si andranno ad aggiungere a quelle di Pfizer con un invio di 470 mila a settimana e a quelle, se l’Ema autorizzerà la commercializzazione entro fine gennaio, di AstraZeneca.

E mentre si supera quota 580 mila vaccinati, entra nel vivo la campagna di immunizzazione: “La vera strada – sottolinea il ministro Speranza – per uscire da questa crisi così difficile”. Anche il papa si è prenotato per l’iniezione, perché “il vaccino è un’opzione etica”, spiega Francesco, che dice di non capire il “negazionismo suicida“.