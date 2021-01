Consumavano cibo e bevande all’interno di un locale, multate 12 persone

Al titolare dell’attività, oltre la sanzione, è stata anche contestata la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio per cinque giorni

CINQUEFRONDI (RC) – Erano intente a consumare bevande e alimenti all’interno di un locale oltre il normale orario di apertura e in barba alle regole anti-contagio stabilite dai protocolli nazionali. Per questo 12 persone sono state sanzionate venerdì sera Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria, per un totale di circa 4.800 euro, dopo un controllo sul territorio dei carabinieri di Taurianova.

Al titolare dell’attività, invece, oltre la sanzione di 400 euro, è stata anche contestata la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio per cinque giorni.