Terremoto, scossa di magnitudo 3.2 tra la Calabria e le isole Eolie

Il sisma, con ipocentro in provincia di Vibo Valentia, non ha fortunatamente provocato danni a cose o persone

COSENZA – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 2:02 in mare tra la Calabria e le isole Eolie. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a Santa Domenica, in provincia di Vibo Valentia a circa 220 km di profondità ed epicentro tra Stromboli e la costa calabra. Non si segnalano danni a persone o cose