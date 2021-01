I contagi non rallentano. Da ieri in Calabria +355 nuovi positivi e 3 vittime

Resta stabile da tre giorni il numero dei nuovi contagi, a fronte di circa 2.400 tamponi processati. Invariato anche il numero dei ricoveri mentre si contano altre 3 vittime nelle ultime 24 ore, due nel cosentino

.

COSENZA – Nel giorno in cui i nuovi dati diffusi dall’Istituto superiore di Sanità fanno finire nuovamente la Calabria in zona arancione, i nuovi dati sul contagio da coronavirus ci dicono che è cambiato poco negli ultimi 3 giorni con il numero dei nuovi casi che resta stabile sopra quota 300. Sono +355 i nuovi positivi registrati nella nostra regione (ieri erano stati +361) ma fronte questa volta di un numero in aumento di tamponi analizzati: ne sono stati processati 2.404 (ieri erano stati 1.910) che portano il totale dei test a 456.555. Con l’incremento odierno nella nostra Regione, comprese le vittime e i guariti, i casi totali superano quota 26mila: sono esattamente 26.102. Come accade oramai da alcune settimane, il maggior incremento di contagi si registra ancora una volta in provincia di Reggio Calabria con +106 casi, seguita da quella di Catanzaro che supera quota 100 (+101). Contagi che tornano a risalire nella provincia di Cosenza che fa registrare un incremento di +84 (ieri erano stati +50) mentre nel vibonese sono 943 e nel crotonese l’incremento è di +21 contagi.

Da ieri altre 3 vittime. Stabile il numero dei ricoveri

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, sale il numero di persone attualmente positive al virus: sono in totale 8.804 le persone contagiate al momento, 156 in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda le persone guarite, sono 196 n più da ieri che portano il totale di chi ha sconfitto la malattia 16.634. Le vittime sono salite complessivamente a 508 con tre decessi nelle ultime 24 ore: due a Cosenza (compresa l’operatrice socio sanitaria deceduta nel reparto di rianimazione del Pigliese Ciaccio di Catanzaro) e una Vibo Valentia. Praticamente invaiato il numero di ricoveri nei reparti covid e nelle unità di terapia intensiva. Negli ospedali calabresi ad oggi ci sono 271 persone in totale, 250 nei reparti di malattie infettive (+1) e 21 in terapia intensiva (+0). Infine sale a 8.689 il numero di persone in isolamento domiciliare, 155 in meno rispetto a ieri. Di questi 93 sono persone residenti in altre Regioni o Stati Esteri. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 200.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza

CASI ATTIVI 3.658 (63 in reparto AO Cosenza; 8 in reparto al presidio di Rossano e 6 al presidio ospedaliero di Cetraro; 9 al presidio di Acri; 3 all’ospedale da campo; 7 in terapia intensiva, 3562 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 3.980 (3.763 guariti, 217 deceduti)

Catanzaro

CASI ATTIVI 1.754 (29 in reparto all’AO di Catanzaro; 4 al presidio di Lamezia Terme; 9 in reparto all’AOU Mater Domini; 6 in terapia intensiva; 1.706 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.029 (1.949 guariti, 80 deceduti).

Crotone

CASI ATTIVI 335 (20 in reparto; 315 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.972 (1.933 guariti, 39 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 936 (14 ricoverati, 922 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1207 (1175 guariti, 32 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 2.184 (79 in reparto; 6 P.O di Gioia Tauro; 8 in terapia intensiva; 2.091 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7.688 (7.548 guariti, 140 deceduti)

Altra Regione o stato Estero: CASI ATTIVI 93 (93 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 266 (266 guariti)