Regionali in Calabria, De Magistris: “deciderò a giorni”

In un’intervista il sindaco di Napoli ed ex magistrato Luigi De Magistris parla della possibilità di candidarsi in Calabria

COSENZA – Il sindaco di Napoli ritorna sulla possibilità di scendere in campo e candidarsi alla carica di presidente della Regione alle prossime elezioni, previste in aprile e l’ipotesi diventa sempre più concreta. “Ci sto pensando seriamente. Deciderò tra il 15 e il 20 gennaio. Devo verificare se ci sono le condizioni”. Questa la risposta di Luigi De Magistris. Da “quella regione – ha poi continuato De Magistris – dove sono stato pubblico ministero, dove ho legami molto forti, mi arrivano tantissime sollecitazioni. Quando parlo di sollecitazioni non penso al ceto politico che ha come unico obiettivo l’autoconservazione ma a qui segmenti importanti della società da anni esclusi dalla politica e dal governo delle istituzioni”, ovvero a “rappresentanti di movimenti della società civile che sul territorio si oppongono alla malapolitica e alle sue compromissioni con la ‘ndrangheta”, tutte, a suo avviso, “realtà che i partiti respingono”.