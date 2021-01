EGO Airways sbarca a Lamezia Terme. In primavera si vola per Firenze, Forlì e Parma

La nuova compagnia aerea “Made in Italy” ha scelto anche lo scalo di Lamezia Terme ed ha aperto da oggi le vendite per 4 voli settimanali a partire da fine marzo da e verso gli aeroporti di Firenze, Parma e Forlì

COSENZA – EGO Airways, la nuova compagnia aerea tutta Made in Italy, dopo aver ottenuto a dicembre il Certificato operatore aereo (Coa), dà il via alle vendite in partenza dall’aeroporto di Lamezia Terme che sarà collegato con quattro voli settimanali alle città di Firenze, Parma e Forlì. Ego Airways ha attiva5o da oggi, giovedì 7 gennaio, le vendite dei biglietti che riguardano la programmazione annuale, attiva dal 28 marzo 2021, con un fitto calendario di collegamenti. Dallo scalo calabrese saranno attivi 4 voli a settimana (martedì, giovedì e sabato) da e vero l‘aeroporto di Firenze Peretola (partenza da Lamezia prevista alle 12:45), quello di Forlì Luigi Ridolfo (partenza alle 16:40) e l’aeroporto Giuseppe Verdi di Parma (partenza alle 15:30).

Il piano voli, operati dai 2 aeromobili Embraer 190, prevede tratte con differente frequenza nell’arco della settimana. Due le fasce di prezzo, con voli a partire da 48,90 euro, per le tariffe JUST GO, da 68,90 euro per la tariffa JUST GO PLUS e 98,00 euro per la tariffa JUST GO LAUNCH che si differenziano principalmente per tipologia di posto, imbarco prioritario e numero di bagagli da imbarcare. Tutte le tariffe possono essere personalizzate nel corso della prenotazione o al check-in, scegliendo tra le ancillaries a pagamento proposte dalla compagnia.

Per presidiare al meglio il territorio nazionale EGO Airways ha attivato un team sales, con referenti dedicati in particolare a differenti aree e coordinati dalla responsabile commerciale Marilena Bisio: Massimo Larini seguirà la Toscana, Antonio Parente sarà attivo tra la Romagna e le Marche, Giovanni Carlucci si occuperà della Puglia, di una parte della Calabria e della Basilicata, Gianluca Glorioso opererà tra la Sicilia e la restante parte della Calabria. Articolato il programma di servizi B2B per le ADV e agli operatori che, tra le altre cose, avranno a loro disposizione un call center, un’area online dedicata con tool utili e di facile utilizzo, incentivazioni e modalità di pagamento riservate. Senza dimenticare, naturalmente, la diversificazione delle possibilità che includono quotazioni per voli charter one shot, rotazioni di intere stagioni, allotments e operazioni di vuoto/pieno, visite congiunte ad aziende (con benefit per aziende e agenzie), nonché accordi di Corporate Net Rates, utilizzabili dall’ADV. Il modello di Ego Airways si basa sull’esperienza della low cost americana JetBlue, che ha inventato una nuova classe di viaggio.

Ospitalità tutta italiana

Un servizio tailor made. Possibilità di personalizzare la propria esperienza di volo tramite sito web: un vero e proprio servizio à la carte che permetterà di acquistare servizi aggiuntivi come, ad esempio, un’auto privata da/per l’aeroporto o un hotel per un weekend romantico. Menù golosi (nel rispetto delle ultime prescrizioni Covid-19) a base di prodotti freschi italiani, e poi pasti vegani, proteici e super healthy per chi non vuole rinunciare al proprio stile di vita neanche quando viaggia. Un servizio attento in tutte e tre le classi di volo, dalla JUST GO alla LOUNGE alla PRIVATE; uniformi firmate da Andres Romo, direttore creativo di EGV1, società specializzata del settore teamwear; comfort e design a bordo; aeromobili accoglienti con interni estremamente curati: sono alcuni degli ingredienti dell’esperienza di volo targata EGO Airways, che punta a ricreare il savoir-faire italiano anche a diecimila metri di quota.

Sugli aerei EGO Airways, inoltre, grazie alla professionalità e preparazione degli assistenti di volo, i passeggeri potranno vivere esperienze di gusto legate tanto al territorio di partenza quanto a quello di destinazione. L’obiettivo finale? Tornare a valorizzare l’unicità del singolo ospite, ascoltando le esigenze e i bisogni di ciascun viaggiatore, e al contempo ridare valore al territorio italiano.

Compagnia aerea green

La Ego sarà anche una compagnia aerea “green”, con tutte le buone pratiche volte a ridurre l’impatto ambientale dei propri voli. Il tema della sostenibilità tocca molti aspetti del servizio di bordo, a cominciare dal packaging del cibo e delle bevande servite, con piatti unici, contenitori e stoviglie di materiale biodegradabili e compostabili, ciotole in polpa di cellulosa e bicchieri in PLA trasparente e imballi di carta riciclata. Alla scelta di essere il più possibile plastic free, si affianca anche un’attenta selezione di fornitori in grado di garantire riciclo e raccolta differenziata dei rifiuti di bordo. Infine, nella visione ancora più a lungo termine, c’è addirittura l’obiettivo di riuscire a reinvestire in energie rinnovabili per azzerare le emissioni di CO2.