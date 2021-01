Il virus non rallenta. In Calabria 361 contagi e 6 morti, superate la 500 vittime

Simile a ieri il numero dei nuovi contagi ma fronte di circa 2.000 tamponi processati. Non si fermano le vittime con altri 6 decessi nelle ultime 24 ore che portano la Calabria a superare le 500 vittime. E ritornano invece a diminuire i ricoveri

.

COSENZA – Nel giorno in cui la Calabria supera le 500 vittime, i nuovi dati sul contagio da coronavirus ci dicono che il virus continua a correre, mantenendo una certa incidenza, mentre torna a salire il numero di persone ricoverate. Sono +361 i nuovi positivi registrati nella nostra regione (ieri erano stati +398) ma fronte di un numero in diminuzione di tamponi analizzati: ne sono stati processati 1.910 (ieri erano stati 2.956) che portano il totale dei test a 452.241. Con l’incremento odierno nella nostra Regione, comprese le vittime e i guariti, i casi totali salgono a 25.747. Il maggior incremento di contagi si registra ancora una volta in provincia di Reggio Calabria con +135 casi, seguita da quella di Vibo Valentia con +85 e da Catanzaro con +59. Tornano a scendere i nuovi nella provincia di Cosenza che fa registrare +50 contagi (ieri erano stati +139) mentre nel crotonese l’incremento è di +32 contagi.

Superati i 500 morti. Leggero aumento dei ricoveri

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, sale il numero di persone attualmente positive al virus: sono in totale 8.804 le persone contagiate al momento, 113 in più rispetto a ieri. Cresce ancora il dato sui guariti: sono 242 in più da ieri che portano il totale delle persone che hanno sconfitto la malattia 16.438. Le vittime sono salite complessivamente a 505 con altri sei decessi nelle ultime 24 ore: quattro a Reggio Calabria, una a Cosenza e una Vibo Valentia.

Leggero aumento nel numero di ricoveri nei reparti covid e di un’unità nelle unità di terapia intensiva. Negli ospedali calabresi ad oggi ci sono 270 persone in totale, 249 nei reparti di malattie infettive (+5) e 21 in terapia intensiva (+1). Infine sale a 8.534 il numero di persone in isolamento domiciliare, 107 in meno rispetto a ieri. Di questi 93 sono persone residenti in altre Regioni o Stati Esteri. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 179.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza

CASI ATTIVI 3.596 (64 in reparto Azienda ospedaliera Cosenza; 7 in reparto al presidio di Rossano e 6 al presidio ospedaliero di Cetraro; 8 al presidio di Acri; 3 all’ospedale da campo;7 in terapia intensiva, 3501 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 3.957 (3742 guariti, 215 deceduti)

Catanzaro

CASI ATTIVI 1.711 (26 in reparto all’Azienda ospedaliera di Catanzaro; 3 al presidio di Lamezia Terme; 9 all’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 7 in terapia intensiva; 1.666 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.969 (1.889 guariti, 80 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 324 (24 in reparto; 300 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.962 (1.923 guariti, 39 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 919 (14 ricoverati, 905 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.181 (1.150 guariti, 31 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 2.161 (79 in reparto; 6 presidio opsedaliero di Gioia Tauro; 7 in terapia intensiva; 2.069 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7.608 (7468 guariti, 140 deceduti)

Altra Regione o stato Estero: CASI ATTIVI 93 (93 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 266 (266 guariti)