Urta un migrante in bici con il suo furgone e scappa, denunciato

E’ accaduto a Rosarno dove i carabinieri sono intervenuti ieri intorno alle 17.00, per un incidente stradale nel quale è rimasto ferito un uomo che stava percorrendo via Nazionale Sud con una bicicletta

ROSARNO (RC) – Si era immesso su via Nazionale da una traversa senza fermarsi allo stop quando è stato urtato da un furgone, che trasportava agrumi, pieno di casse di arance. Il 34enne originario del Ghana, ha perso l’equilibrio ed è caduto a terra. A soccorrerlo inizialmente altri migranti presenti che si trovavano in zona.

Dopo l’arrivo dei Carabinieri è stato portato presso l’ospedale di Polistena, visitato e poi dimesso con tre giorni di prognosi.

Le immediate indagini condotte dall’Arma, il cui intervento supportato dalle altre forze di polizia è servito anche a rassicurare la comunità extracomunitaria che si era nel frattempo radunata per sincerarsi delle condizioni del malcapitato, hanno permesso di acquisire ed esaminare i filmati di videosorveglianza di alcuni impianti privati presenti in zona e di acquisire elementi utili alla ricostruzione della dinamica.

Poco dopo, accompagnato dal proprio datore di lavoro, il titolare di una società ortofrutticola attiva nella piana, si è presentato presso la tenenza di Rosarno D.S.I., romeno, di 23 anni, in Italia da pochi mesi e regolarmente assunto che ha riferito ai militari di non essersi fermato pur avendo capito di aver urtato un uomo. Al giovane saranno contestate le lesioni e l’omissione di soccorso con fuga del conducente. Il migrante, purtroppo, non indossava nessun dispositivo per aumentare la visibilità stradale.