Aumentano i contagi in Calabria (+398), 139 nuovi casi a Cosenza. Si amplia focolaio in Rsa

Monterosso Calabro diventa zona rossa a causa di 38 nuovi contagiati in una residenza per anziani. Aumenta il numero di contagi nella nostra Regione ma si abbassa il numero di decessi

COSENZA – Aumentano i contagi da Coronavirus: oggi sono 398 i nuovi positivi rispetto a ieri (+177) a fronte di 2,956 tamponi effettuati (ieri ne erano stati processati 2.553) che portano il totale dei test a 452.241. Fortunatamente, si abbassa il numero dei decessi con una vittima registrata nel cosentino. Con l’incremento odierno nella nostra Regione, comprese le vittime e i guariti, i casi totali salgono 25.386.

Il maggior incremento di contagi si registra in provincia di Reggio Calabria (+152) e in provincia di Cosenza (+139); 69 nuovi casi nel catanzarese mentre nella provincia di Vibo Valentia +38. Nessun contagio a Crotone.

Focolaio in Rsa a Monterosso Calabro

Si allarga il focolaio da Covid 19 nella Residenza sanitaria per anziani “Villa delle Rose” di Monterosso Calabro. Ai già noti 26 positivi di ieri, confermati oggi pomeriggio dal tampone molecolare effettuato dall’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia, se ne sono aggiunti altri 12, anche questi positivi dopo il responso del molecolare. E così il numero complessivo dei contagiati ha raggiunto quota 38, 10 dipendenti e 28 ospiti della struttura. Il sindaco di Monterosso Calabro, Antonio Lampasi, ha disposto già da ieri la “zona rossa“, con divieto di entrata e di uscita dal paese.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza: CASI ATTIVI 3.547 (66 in reparto AO Cosenza; 7 in reparto al presidio di Rossano e 6 al presidio ospedaliero di Cetraro; 5 al presidio di Acri; 4 all’ospedale da campo; 6 in terapia intensiva, 3.453 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 3.956 (3.742 guariti, 214 deceduti).

Catanzaro: CASI ATTIVI 1.675 ( 26 in reparto all’AO di Catanzaro; 3 al presidio di Lamezia Terme; 7 all’AOU Mater Domini; 6 in terapia intensiva; 1.633 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.946 (1.866 guariti, 80 deceduti).

Crotone: CASI ATTIVI 332 (22 in reparto; 310 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.922 (1.883 guariti, 39 deceduti).

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 861 (13 ricoverati, 848 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1154 (1124 guariti, 30 deceduti).

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2.121 (78 in reparto; 7 P.O di Gioia Tauro; 8 in terapia intensiva; 2.028 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7.513 (7.377 guariti, 136 deceduti).

Altra Regione o Stato estero: CASI ATTIVI 155 (155 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 204 (204 guariti).