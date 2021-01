Vaccini, in Calabria caccia a siringhe, sanitari e strutture. E siamo fermi a 453 dosi

Si cercano luoghi dove effettuare le somministrazioni mentre gli ospedali hanno disperato bisogno di siringhe di precisione e le Asl sono a caccia di specializzandi farmacisti. Calabria terzultima in Italia per numero di dosi somministrate. Peggio di noi solo Sardegna e Molise

COSENZA -E’ salito a 118.713 il numero degli italiani vaccinati contro il Covid 19, secondo i dati aggiornati a metà giornata sul sito del commissario straordinario per l’emergenza. Il Lazio si conferma la regione con il più alto numero di somministrazioni in assoluto (45.805, il 48,7% delle dosi disponibili), mentre la Provincia autonoma di Trento è in testa alla classifica per quanto riguarda la percentuale dei vaccinati sul numero di dosi consegnate (55,6%, con 4.975 inoculazioni). La Lombardia è ferma al 3,9% delle dosi a disposizione (3.126 su 80.595), mentre la percentuale più bassa resta quella del Molise (1,7%). Complessivamente è stato utilizzato il 24,7% delle dosi a disposizione, fra le 9.750 consegnate per il ‘V-Day’ e le 469.950 distribuite fra il 30 dicembre e il primo gennaio.

La situazione in Calabria. Terzultima con 3,5% di dosi

In Calabria la situazione è pressoché simile a quella di ieri. Sono state somministrate ad oggi, come riporta il sito per l’emergenza covid diretto da Arcuri, che pubblica un monitoraggio in tempo reale, solo 453 dosi delle 12.955 ricevute. Così la nostra Regione si trova in enorme difficoltà ed è a caccia di strutture dove poter effettuare le somministrazioni, con le Asl in cerca di specializzandi farmacisti e ospedali che hanno disperato bisogno di siringhe di precisione (che si stanno cercando anche nelle farmacie convenzionate all’interno della regione). E’ la situazione descritta da varie strutture in Calabria alle prese con le vaccinazioni. Nella regione il rapporto tra dosi utilizzate e somministrazioni è ancora fermo al 3,5% e ci colloca al terzultimo posto della classifica. Peggio di noi solo la Sardegna e il Molise. Il tutto mentre il rapporto tamponi-positivi in Calabria oggi è del 15,27% e nelle ultime 24 ore, il numero dei nuovi positivi individuati, su 1.447 soggetti testati, è di 221 con tre le vittime che portano il totale a 491. Attualmente nelle province calabresi le dosi vengono somministrare sono nelle strutture ospedaliere: all’Annunziata di Cosenza, al Mater Domini e al Pugliese Ciaccio di Catanzaro, agli ospedali Spoke di Crotone e Vibo Valentia e al Gom di Reggio Calabria.

La preoccupazione del Governo per i ritardi

I ritardi e le problematiche legati alla mancanza di medici, al personale sanitario in ferie e alla carenza di siringhe di precisione mettono in apprensione anche altri membri dell’Esecutivo e i tecnici, che hanno manifestato preoccupazione proprio nel corso vertice di Governo tenuto dal premier Giuseppe Conte, con i capigruppo della maggioranza, il ministro per le Autonomie, Francesco Boccia, e i membri del Comitato Tecnico Scientifico.