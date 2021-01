In Calabria da ieri +150 contagi e 6 morti. Focolaio in una RSA, 20 positivi

Scende ancora rispetto a ieri il numero dei nuovi contagi a fronte di poco più di 1.500 tamponi processati. Non si fermano le vittime con altri 6 decessi nelle ultime 24 ore, due a Cosenza. Tornano a salire i ricoveri

COSENZA – Scendono ancora rispetto a ieri i nuovi contagi da coronavirus con un leggero incremento di tamponi (poco più di 500 in più rispetto a sabato), resta sempre alto il numero delle vittime con altre 6 decessi nelle ultime 24 ore, mentre torna a salire il numero dei ricoveri nei reparti di malattie infettive. Sono +150 nuovi positivi registrati nella nostra regione (ieri erano stati +175) a fronte come detto di un numero in aumento di tamponi analizzati: ne sono stati processati 1.546 (ieri erano stati 1.063) che portano il totale dei test a 445.178. Con l’incremento odierno nella nostra Regione, comprese le vittime e i guariti, i casi totali salgono a 24.590. Il maggior incremento di contagi si registra in provincia di Reggio Calabria con +67 casi e alle prese con diversi focolai, uno di questi è scoppiato in una RSA di Bovalino che conta oltre una ventina di positivi: 20 anziani ospiti, tre Oss ed anche il titolare della struttura. In tutto il comune reggino sono circa 70 i contagi accertati: «la situazione dei contagi a Bovalino sta destando preoccupazione. – scrive il sindaco Maesano – Abbiamo vissuto settimane di stallo in cui i contagi si sono fermati, anche e soprattutto, grazie agli enormi sforzi che abbiamo fatto tutti insieme per contenerli. Adesso purtroppo la situazione è cambiata, e registriamo un ulteriore incremento dei casi». In provincia di Catanzaro oggi si contano +33 positivi, +29 invece in quella di Vibo Valentia e +21 in quella di Cosenza (ieri erano stati +18). Nessun contagio è stato accertato oggi nel crotonese.

Altre 6 vittime, tornano a crescere i ricoveri

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, torna a scendere il numero di persone attualmente positive al virus: sono in totale 8.657 le persone contagiate al momento, 159 in meno rispetto a ieri. Questo perchè cresce più dei nuovi casi accertati il dato sui guariti: sono 303 in più da ieri che portano il totale delle persone che hanno sconfitto la malattia 15.445. Le vittime sono salite complessivamente a 488 con altri sei decessi nelle ultime 24 ore: tre a Reggio Calabria, due a Cosenza e uno a Crotone. Torna a salire il numero di ricoveri nei reparti covid mentre resta stabile quello nelle unità di terapia intensiva. Negli ospedali calabresi ad oggi ci sono 261 persone in totale, 242 nei reparti di malattie infettive (+8) e 19 in terapia intensiva (+0). Infine scende a 8.396 il numero di persone in isolamento domiciliare, 167 in meno rispetto a ieri. Di questi 155 sono persone residenti in altre Regioni o Stati Esteri. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 168.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza

3.883 (61 in reparto Azienda ospedaliera Cosenza; 10 in reparto al presidio di Rossano e 5 al presidio ospedaliero di Cetraro; 5 al presidio di Acri ; e 7 all’ospedale da capo;7 in terapia intensiva, 3788 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 3.457 (3250 guariti, 207 deceduti).

Catanzaro

1.553 (22 in reparto all’Azienda ospedaliera di Catanzaro; 3 al presidio di Lamezia Terme; 7 all’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 5 in terapia intensiva; 1516 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.923 (1.843 guariti, 80 deceduti)-

Crotone

CASI ATTIVI 356 (24 in reparto; 332 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.874 (1.837 guariti, 37 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 792 (12 ricoverati, 780 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.135 (1.105 guariti, 30 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 1.918 (78 in reparto; 8 presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 7 in terapia intensiva; 1.825 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7.340 (7.206 guariti, 134 deceduti)

Altra Regione o stato Estero: CASI ATTIVI 155 (155 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 204 (204 guariti)