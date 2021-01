Calano i positivi in Calabria (+175), quattro decessi in due giorni a Cosenza

Dimezzati i contagi in Calabria nelle ultime 24 ore rispetto al bollettino precedente che ieri segnava 345 casi. Oggi sono 175 i nuovi positivi registrati in Calabria

CATANZARO – E’ calato sensibilmente il numero dei positivi al Covid 19 in Calabria, a fronte però di un minor numero di tamponi. Rispetto al bollettino di ieri su dati del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria infatti, le persone risultate positive al Coronavirus sono 175 mentre il dato di ieri ne contava 345. Tre sono i nuovi decessi, uno dei quali a Cosenza (205 deceduti da inizio pandemia), territorio in cui solo ieri erano state registrate 3 vittime in 24 ore. Gli altri due decessi arrivano invece dal territorio della provincia di Reggio Calabria.

Dai dati comunicati dal dipartimento Tutela della Salute il territorio della provincia di Cosenza conta il maggior numero dei casi attivi che sono 4.063, e di questi 56 persone sono ricoverate in reparto all’ospedale di Cosenza, 9 al presidio di Rossano, 5 al presidio ospedaliero di Cetraro; 7 pazienti ad Acri; 7 all’ospedale da campo. Sono 9 i pazienti in terapia intensiva e 3.972 le persone in isolamento domiciliare. Dei 175 casi confermati oggi 18 riguardano Cosenza, 27 Catanzaro, 20 il territorio di Crotone 20, 32 quello di Vibo Valentia e 78 sono i nuovi contagi a Reggio Calabria.

A Catanzaro sono 1.522 i casi attivi con 25 in reparto all’AO di Catanzaro; 3 al P.O. di Lamezia terme; 7 all’AOU Mater Domini, 4 in terapia intensiva; 1483 in isolamento domiciliare.

A Crotone i casi attivi sono 386 con 22 persone in reparto e 364 in isolamento domiciliare.

A Vibo Valentia conta 763 casi attivi dei quali 4 ricoverati e 759 in isolamento domiciliare.

A Reggio Calabria sono 1.927 casi attivi e di questi 81 sono in reparto; 10 P.O di Gioia Tauro; 6 in terapia intensiva; 1.830 in isolamento domiciliare. E’ salito a 131 il numero dei deceduti.

Infine sono 155 i casi attivi in isolamento provenienti da altra regione o dall’estero. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 140.