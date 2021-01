Positivi un alunno e maestra di una scuola dell’infanzia, avviato screening

I tamponi sono stati disposti dopo la positività di una maestra e di un bimbo che frequenta la scuola

CATANZARO – E’ iniziato stamattina lo screening in modalità drive in nell’area antistante la sede della protezione civile a Sant’Andrea apostolo dello Ionio, nel catanzarese. Saranno eseguiti i tamponi sui bambini che frequentano la scuola dell’infanzia di Isca sullo Ionio a seguito della positività di un alunno e di una maestra del plesso. L’esito dei tamponi dovrebbe essere comunicato al massimo tra 72 ore.

Il sindaco Vincenzo Mirarchi ha consigliato a tutti gli interessati, per facilitare in caso di positività l’eventuale tracciamento dei contatti, “di proseguire l’isolamento domiciliare volontario”. Da quanto si è appreso, inoltre, ci sono altre due persone risultate positive al Covid 19 a Isca sullo Ionio. I due nuovi contagiati, secondo quanto ha riferito il sindaco della cittadina, non sono riconducibili all’asilo. Oltre alla maestra, che vive in un comune vicino, sale quindi a tre il numero dei positivi.