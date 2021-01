Incidente stradale sulla statale 106, una persona ferita

Sul posto il personale dell’Anas per la gestione della viabilità che è stata bloccata per consentire i rilievi

CATANZARO – Un incidente stradale si è verificato in tarda mattina sulla strada statale 106 “Jonica” a Santa Caterina dello Ionio, nel catanzarese. L’incidente autonomo ha portato al ferimento del conducente della vettura ed il traffico è stato interdetto dall’Anas, intervenuta sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.