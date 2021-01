Vaccinate 279 persone in Calabria, il 2,2% delle dosi consegnate

Il dato è aggiornato all’1 gennaio e le persone vaccinate sono in gran parte operatori della sanità. Nelle prossime settimane arriveranno le ulteriori dosi previste

CATANZARO – Sono 279 (130 donne e 149 uomini) i soggetti, pari al 2,2% delle poco meno di 13 mila dosi consegnate, il totale delle persone vaccinate in Calabria alle 23:30 di ieri secondo quanto riportato dal sito “Report Vaccini anti Covid 19″, dell’Agenzia italiana del farmaco e dal Ministero della Salute. Il totale delle vaccinazioni somministrate alla stessa data a livello nazionale è stato di 45.667. Le realtà territoriali con il maggior numero di vaccinazioni attuate sono la provincia autonoma di Trento (34,8), il Lazio (20,3) e il Friuli Venezia Giulia (16,3).

Anche in Calabria, come prevede il piano vaccinale nazionale, la quasi totalità delle persone vaccinate appartiene al personale sanitario. Dopo medici, infermieri e operatori del settore che rappresentano la prima linea, si procederà a seguire con l’immunizzazione degli ospiti e del personale della residenze per anziani, e di soggetti che rientrano nelle categorie fragili, per poi passare al resto della popolazione partendo da quanti sono impegnati nell’assolvimento di settori essenziali come le forze dell’ordine e il il personale docente e non docente della scuola.

Nelle settimane del 4, dell'11, del 18 e del 25 gennaio arriveranno le ulteriori dosi di vaccino previste.