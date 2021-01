Squarciate le gomme dell’auto dei carabinieri impegnati nei controlli

I militari erano impegnati in un controllo dentro ad un locale e qualcuno ha tagliato gli pneumatici dell’auto di servizio

CUTRO (KR) – I malviventi hanno agito la notte di San Silvestro mentre i militari erano impegnati in alcuni controlli per il rispetto delle norme anti covid all’interno di un locale. Ignoti hanno squarciato le fomme dell’auto dell’auto di servizio dei carabinieri della locale stazione. Sul posto è poi arrivato un carroattrezzi che ha recuperato la vettura ma sono state avviate mirate indagini per identificare gli autori del gesto inqualificabile nei confronti dei carabinieri, impegnati per garantire la sicurezza dei cittadini.