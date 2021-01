Primo nato in Calabria, si chiama Kevin

Tanti i bambini nati in Italia poco dopo la mezzanotte, di buon auspicio per il nuovo anno che è iniziato oggi

VIBO VALENTIA – Kevin. Questo il nome che i genitori hanno dato al proprio figlio, primo nato del 2021 nella provincia di Vibo Valentia. Erano 7.26 quando il piccolo – in buone condizioni di salute – ha aperto i suoi occhi al mondo, ad un mondo che sta lottando ancora contro la poi grande emergenza sanitaria degli ultimi 100 anni. Kevin è nato nel reparto di ostetricia dell’ospedale di Vibo guidato dal primario Caterina Ermio, per la felicità di mamma e papà, residenti a Vena Media, frazione alle porte di Vibo Valentia. Un fiocco azzurro, dunque, come il cielo di stamani su Vibo.

E sono tanti i bambini nati allo scoccare della mezzanotte, che si contendono il titolo di primo nato del 2021. Un primato che potrebbe andare a Ilary, una bimba di tre chili e mezzo nata allo scoccare esatto della mezzanotte nell’ospedale Panico di Tricase nel Salento. Al momento del parto, avvenuto per via naturale, il tracciato segnava le 00.00. Gioia per i genitori, che sono di Gallipoli e hanno già un altro bimbo. Aurora e Alessandro a Roma, Antonio a Catania, Francesco a Messina, Vincenzo a Salerno, Elia a Foligno e Alessio a Milano sono invece tutti nati un minuto dopo la mezzanotte. La casa di cura ‘Santa Famiglia’ a Roma è stata la prima a reclamare il primato: “Da noi prima nata dell’anno” ed è “la quarta volta consecutiva”, la bimba si chiama Aurora ed venuta alla luce alle 00:01. Alle stessa identica ora à nato Alessandro, sempre a Roma, nell’ospedale Cristo Re. Il suo peso è di 4 chili e 100 grammi. Si chiama Antoni, il bimbo venuto alla luce, sempre alle 00.01 nel reparto di Ostetricia e Ginecologia del Garibaldi-Nesima di Catania. E’ arrivato un minuto dopo la mezzanotte anche Elia, primo bambino nato a Foligno in Umbria e pesa tre chili e 880 grammi. Si chiama Francesco, il primo nato, un minuto dopo la mezzanotte, nell’ospedale “Papardo” a Messina. E’ il primogenito di una giovane coppia pesa 3,330 Kg. E infine Vincenzo il primo nato Salerno, anche lui arrivato un minuto dopo la mezzanotte. Il piccolo, partorito nella casa di cura Villa del Sole, pesa 3 chili e 310 grammi.