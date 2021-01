Saldi, la Regione stabilisce le date. Da domani si parte con quelli invernali

Da domani e fino al 5 marzo 2021 partiranno i saldi invernali di fine stagione; dal 3 luglio all’1 settembre 2021 quelli estivi. A deciderlo Giunta regionale

COSENZA – Mai come quest’anno si può assistere ad un avvio in ordine sparso per i saldi invernali con le date di partenza che variano tra le diverse regioni. Una partenza di fatto articolata praticamente nell’arco di tutto il prossimo mese di gennaio e che, in alcuni determinati casi, potrebbero ancora cambiare in considerazione delle zone rosse previste su tutto il territorio nazionale a partire da domani e per i prossimo giorni. Di fatto escluso i 4 gennaio la zona rossa arriverà fino alla Befana. In teoria la stagione dei saldi, attesa da sempre dai consumatori per realizzare qualche affare dopo le Festività, dovrebbe partire il 2 gennaio nella Valle d’Aosta, in Molise ed in Basilicata, il 4 invece in Abruzzo e Calabria, il 5 in Sardegna e in Campania. E sono proprio questi i luoghi dove in alcuni casi le date previste potrebbero cambiare con un posticipo o con addirittura un anticipo delle date indicate finora nel tentativo di cogliere il primo giorno almeno in fascia arancione anzichè rossa. Un’ulteriore complicazione, sottolineano le associazioni di commercianti e dei consumatori -con questi ultimi che ne chiedono l’abolizione- che si aggiunge alle vendite promozionali anticipate a vario titolo andando a coronare un anno nero, nerissimo, per moltissimi settori del commercio al dettaglio

In Calabria si parte il 4 gennaio

Da domani 4 gennaio al 5 marzo 2021 partiranno i saldi invernali di fine stagione; dal 3 luglio all’1 settembre 2021 quelli estivi. Lo ha decisol a Giunta regionale presieduta dal presidente facente funzioni, Nino Spirlì. «Ancora una volta – sottolinea Spirlì – si tratta di una scelta condivisa con i rappresentanti di tutte le categorie interessate. Le altre regioni del Sud hanno anticipato i saldi invernali. Pertanto, per evitare di favorire lo shopping in altri territori, abbiamo previsto l’apertura al prossimo 4 gennaio».

«Non vogliamo che i nostri commercianti – i quali, nonostante gli aiuti che siamo riusciti a dare, stanno patendo moltissimo, non solo in termini economici – perdano un solo cliente. Mi auguro – conclude il presidente Spirlì – che i cittadini calabresi apprezzeranno questa decisione. Per queste feste natalizie in moltissimi hanno preferito regalare dei buoni. Mi farebbe piacere se, in questi giorni di saldi, fossero spesi nei negozi della nostra regione».