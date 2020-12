Fuga di gas, anziana rimasta in trappola soccorsa dai carabinieri

La donna di 86 anni era rimasta intrappolata nel suo appartamento. A chiedere aiuto ai carabinieri un cittadino

GIOIA TAURO (RC) – Paura ieri a Gioia Tauro, in via Bolzano per una donna di 86 anni che era rimasta chiusa all’interno del suo appartamento ed era in pericolo di vita a causa di una fuga di gas. A segnalare la situazione ai carabinieri un cittadino. I militari si sono recati sul posto ed hanno subito riscontrato nell’abitazione una notevole dispersione di esalazioni tossiche, provocati dal malfunzionamento di una stufa a gas.

Nell’attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco, i carabinieri si sono subito preoccupati delle condizioni di salute della donna, che alternando momenti di lucidità ad uno stato confusionale, non era stata in grado di aprire il portone d’ingresso o di spalancare gli infissi, per permettere loro di accedere all’interno dell’appartamento.

Alla fine i militari hanno deciso di rompere il vetro della finestra dell’abitazione per consentire il ricircolo dell’aria, e poi dopo aver forzato la porta d’ingresso, hanno tirato fuori l’anziana signora mettendola in salvo. Attesi i vigili del fuoco anche l’abitazione è stata messa in sicurezza e il personale del 118 ha soccorso l’anziana che nonostante tutto era in buone condizioni.