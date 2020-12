Covid 19: sale il numero dei contagi di Piscopio, anche bambini positivi

Sale il numero dei positivi al coronavirus accertati nella frazione di Vibo Valentia e a destare preoccupazione la positività di oltre dieci bambini

VIBO VALENTIA – Nella frazione di Vibo Valentia dichiarata ‘zona rossa’ cresce in maniera esponenziale il numero dei contagi e in una sola giornata da 120 sono schizzati a 210. Questo anche per l’alto numero di tamponi da processare. Novanta in più rispetto ai primi numeri e ancora si attende l’esito di un altro centinaio di tamponi. Una percentuale importante visto che la popolazione è composta da circa 2mila residenti

Preoccupata il sindaco Maria Limardo: “Il fatto che si sia diffuso un focolaio così rapidamente significa che a monte ci sono stati atteggiamenti non del tutto aderenti alle regole che avrebbero dovuto essere rispettate. Non sappiamo la scaturigine certa di questo aumento esponenziale di casi ma, di certo, essa proviene da ipotesi di uno o più assembramenti di persone. Non si è capito, o non si vuole capire, che questo è un virus subdolo, che si insinua facilmente nel nostro organismo e che può portare, come abbiamo purtroppo visto in questi mesi, anche alla morte, e atteggiamenti superficiali come quelli che sembrano essere avvenuti sotto Natale a Piscopio sono inaccettabili”.

Il sindaco ha parlato anche della situazione preoccupante “che riguarda oltre 10 bambini che si sono sottoposti a test risultando positivi”.