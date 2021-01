No stop al volo Crotone-Bologna: comitato cittadino lancia petizione

Comitato: “non è giusto che figli della nostra terra non possano tornare in Calabria agevolmente soprattutto ora che i treni e le strade sono pressoché inesistenti. Ascoltate la nostra voce, non isolateci ancor di più!”

CROTONE – Il comitato cittadino Aeroporto Crotone ha lanciato una petizione per chiedere il mantenimento del volo Crotone-Bologna con il quale poter raggiungere l’Emilia Romagna. La petizione, visibile sulla piattaforma Change.org, è stata indirizzata al Ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ed al Presidente della regione Calabria.

“Il 26 marzo 2021 – si legge nella petizione – sarà operato l’ultimo volo Crotone-Bologna dalla compagnia aerea Ryanair. Nessun rinnovo è stato ancora annunciato e questo comporterebbe l’aggravamento dei disagi per i cittadini del crotonese in termini di trasporto. Arrivare a Crotone è sempre più disastroso nonostante siamo nel 2020. Paradossalmente era più facile raggiungere la fascia ionica negli anni ’70 che non ai giorni nostri!

Per tale motivo si chiede che il governo nazionale e regionale facciano tutto ciò che è necessario per il mantenimento di tale volo che permette, soprattutto, ai cittadini di origine Crotonese ma residenti in Emilia Romagna di mantenere vivo il legame con la propria terra d’origine. Non è giusto che figli della nostra terra non possano tornare in Calabria agevolmente soprattutto ora che i treni e le strade sono pressoché inesistenti. Ascoltate la nostra voce, non isolateci ancor di più!”