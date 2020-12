Elezioni regionali, la Lega contro il rinvio “al voto il 14 febbraio”

Si fa sempre più concreto il rinvio delle elezioni programmate per il 14 febbraio ma i consiglieri regionali della Lega si dicono contrari

REGGIO CALABRIA – Il presidente Spirlì ieri ha fatto intendere che lo slittamento delle Regionali è possibile sottolineando che “a breve ci saranno delle novità”. Nonostante le intese, previste dalla normativa vigente, del presidente del Consiglio regionale e del presidente della Corte d’appello di Catanzaro sono in molti ad aver chiesto il rinvio mentre invece si registra la posizione ferma della Lega Calabria: “Nonostante le diverse indiscrezioni che sembrerebbero delineare la possibilità di un rinvio delle elezioni in Calabria, come Lega ribadiamo, in maniera netta e senza alcun tentennamento – scrivono i consiglieri della Lega nel Consiglio regionale della Calabria – la necessità di recarsi alle urne il 14 febbraio per consentire il rinnovo del Consiglio regionale”.

“Questa, infatti, è la prima data utile ed è per noi l’unica da tenere in considerazione, poiché, come d’altronde scaturito nel corso dell’incontro di fine ottobre, tenuto in capitale, con il nostro segretario Matteo Salvini, è doveroso dotare la Calabria di un governo che possa esercitare al pieno le sue funzioni. Anche il bilancio dell’Ente che sarà in approvazione in quanto oggetto dell’imminente riunione del Consiglio, è stato redatto in maniera prettamente tecnica proprio in virtù di un voto da esercitare il prima possibile nell’interesse dei calabresi ed anche dell’amministrazione regionale”.