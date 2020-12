IN NOME DI JOLE. La cittadella regionale è da oggi “Palazzo Jole Santelli”

La “Cittadella” da oggi si chiama “Palazzo Jole Santelli”. La sede della Regione Calabria a Catanzaro intitolata oggi alla governatrice proprio in quello che sarebbe stato il giorno del compleanno della Santelli.

.

CATANZARO – “Una giornata per noi particolarissima“. Così Paola e Roberta Santelli, sorelle di Jole Santelli, che visibilmente commosse hanno partecipato alla cerimonia della intitolazione della sede della Regione a Catanzaro in memoria della governatrice scomparsa lo scorso 15 ottobre e che oggi avrebbe festeggiato il compleanno. Tanta l’emozione e tanta la commozione nei familiari presenti che hanno poi scoperto, tra gli applausi generali, la targa in ricordo della governatrice posta all’ingresso della Cittadella. “Siamo grate e orgogliose di questo tributo dato a Jole, che – hanno sostenuto Paola e Roberta Santelli – era innamorata perdutamente della Calabria e dei calabresi. Non possiamo che ringraziare. Jole ha lasciato assolutamente un segno. Grazie a tutta la Calabria e a tutti i calabresi”.

La targa è stata benedetta dal presidente della Conferenza episcopale Calabra, monsignor Vincenzo Bertolone, arcivescovo metropolita di Catanzaro-Squillace. Alla cerimonia, presieduta dal presidente facente funzioni della Giunta regionale, Nino Spirlì, hanno partecipato gli assessori regionali, molti consiglieri regionali, sindaci e amministratori.