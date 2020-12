Elezioni regionali, sempre più probabile il rinvio. Spirlì “a breve ci saranno novità”

Mentre continua il confronto con il Governo e con i capigruppo regionali, sempre più concreta l’ipotesi che porta al rinvio delle elezioni programmate per il 14 febbraio. Spirlì “la pazienza e le buone pratiche politiche e del buonsenso si arriverà ad una soluzione rapidamente”

CATANZARO – “A breve ci saranno delle novità”. Così il il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Antonino Spirlì rispondendo alle domande dei giornalisti, a margine della cerimonia di intitolazione della sede della Regione alla compianta presidente Jole Santelli, sul possibile slittamento della data del voto per le elezioni regionali fissate per il prossimo 14 febbraio, a causa dello scioglimento anticipato dell’11esima legislatura dopo la scomparsa del presidente della Giunta regionale, con un decreto adottato dallo stesso Spirlì il mese scorso. Sulla data del 14 febbraio erano arrivate le intese, previste dalla normativa vigente, del presidente del Consiglio regionale e del presidente della Corte d’appello di Catanzaro prima che la situazione sulla pandemia stravolgesse nuovamente il programma.

“Ci sono delle interlocuzioni con il Governo e con i capigruppo regionali. Decideremo tutti quanti insieme– ha aggiunto Spirlì – quello che è meglio per la Calabria. Sono convinto che con la pazienza e le buone pratiche politiche e del buonsenso si arriverà ad una soluzione rapidamente. Non mi fate anticipare o dire altro, ma sono convinto che tutti assieme e con una disponibilità nelle mediazioni si otterrà come al solito un grande risultato”.