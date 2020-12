Vaccino, in Calabria via al prossimo step: 60mila operatori sanitari e anziani delle RSA

Saranno quasi 60mila gli operatori sanitari a cui si aggiungeranno gli anziani delle RSA a cui sarà somministrato il vaccino a cominciare dai primissimi giorni di gennaio. Forniti i numeri al Ministero della Salute e al commissario Arcuri

.

COSENZA – Con il Vax day di ieri i primi italiani sono stati vaccinati, tra parole di speranza e moniti a non abbassare la guardia perché la battaglia è ancora lunga e ci sono 72mila morti a ricordare. “L’Italia si risveglia – ha detto il premier Giuseppe Conte – questa data ci rimarrà per sempre impressa“. Il giorno del vaccino è iniziato nello stesso ospedale dove poco meno di un anno fa fu ricoverata la coppia di turisti cinesi che fece piombare il paese nell’incubo del Covid ed è un cerchio che in qualche modo si chiude. Arriverà entro domani in Italia il secondo carico delle 450mila dosi del vaccino Pfizer in partenza in queste ore dal Belgio. Prefetti e Comitati provinciali per l’ordine pubblico entreranno a breve in campo per la copertura dei servizi di sorveglianza e di scorta dei vaccini nei vari territori – da parte delle forze dell’ordine – per la fase di distribuzione delle dosi una volta uscite dagli hub militari. E’ quanto si apprende in merito ai servizi di sicurezza per la consegna e la conservazione delle dosi nei 300 presidi sanitari. I Prefetti saranno dunque coinvolti per la modulazione dei servizi nelle sedi dei vari Comitati provinciali. Nella provincia di Cosenza i presidi sanitari dovrebbero essere All’Annunziata di Cosenza, al polo di Cetraro, a Bisignano e a Rossano.

Intanto, dopo le prime 300 vaccinazioni effettuate anche in Calabria, che hanno coinvolto sanitari di Asp e Ao e delle Usca, nella nostra regione si guarda al prossimo step che coinvolgerà sempre gli operatori sanitari e soprattutto gli anziani delle RSA. Poi toccherà agli uomini e le donne delle forze dell’ordine, agli anziani nella fascia di età dagli 80 anni in su, poi dai 70 in su e così via. “Entro la fine marzo l’Italia vuole raggiungere la cifra di 13 milioni di vaccinati” ha auspicato il ministro della Salute Roberto Speranza che ha spiegato anche perché la nostra nazione ha ricevuto così poche dosi rispetto alla Germania “è una stupidaggine. La distribuzione delle dosi tra i vari Stati membri è gestita dalla stessa Commissione in base al numero di abitanti. La nostra quota è del 13,45% del totale di tutti i vaccini che l’Ue ha acquistato dalle sei aziende produttrici. Alla fine della campagna vaccinale, nel 2022, il nostro Paese avrà ricevuto 202 milioni di dosi”.

In Calabria prossima fase a inizio gennaio

“Abbiamo già fornito i numeri al Ministero della Salute e al commissario Arcuri, la fase iniziale coprirà una fascia di quasi 60 mila operatori della sanità, più gli anziani ricoverati nelle Rsa” ha detto il presidente facente funzioni della Regione Spirlì parlando con i giornalisti a Catanzaro durante la cerimonia di intitolazione della Cittadella a Jole Santelli. “Il primo arrivo di dosi – ha aggiunto Spirlì – sarà così destinato, dopodiché si passerà, di step in step, all’intera popolazione fino alla copertura locale entro il 2021 sulla scorta di quanto accadrà anche a livello nazionale. Nessuno rimarrà senza vaccino, anche in Calabria fermo restando che la vaccinazione rimane su base volontaria e non sarà obbligatoria. Chiunque decida di vaccinarsi lo farà nei tempi stabiliti dal Ministero e dal Commissario Arcuri”.