Da oggi la cittadella regionale porta il nome di Jole Santelli

Commozione ma per certi versi anche un momento di festa stamattina alla cittadella regionale, nel giorno del 52° compleanno di Jole Santelli alla quale da oggi sarà intitolata la ‘casa dei calabresi’

CATANZARO – “Jole Santelli è un cristallo dalle mille sfaccettature e resta un politico su cui non si potrà dire mai una parola negativa. Aveva a cuore questa terra ed ha segnato un passaggio nuovo nel linguaggio, nell’approccio, nel disegno politico e nei risultati politici”. Sono le parole del presidente facente funzioni Nino Spirlì durante la cerimonia di intitolazione della cittadella regionale a Jole Santelli, scomparsa prematuramente lo scorso mese di ottobre. “Jole ha sfondato le porte di questo palazzo dall’interno – ha detto Spirlì – ed è entrata con un sorriso, per poi aprire le porte a tutti i calabresi. In questo palazzo non ci sono più onorevoli ma amici e persone che si stanno occupando dei diritti e delle necessità di tutti i calabresi con confidenza, con fratellanza”.

Le parole commosse di Spirlì nel giorno in cui la presidente avrebbe compiuto 52 anni: “Mi trovo in questo strano ruolo di presidente di passaggio e tutti siamo orfani, vedovi di Jole ma non l’abbiamo mai sentita lontana in questi mesi. Jole è stata un seminatore di grano buono. Tutti noi continuiamo ad essere “Giunta Santelli” perchè lei ci ha messo nei posti dove ha ritenuto potessimo essere utili alla Calabria e noi lavoriamo su quel solco e continueremo ad amministrare con rigoroso e rispettoso buonsenso; quello ci ha chiesto e quello faremo“.

Stamattina è stata scoperta e benedetta la targa da parte dell’arcivescovo di Catanzaro-Squillace, monsignor Vincenzo Bertolone, e alla cerimonia hanno preso parte numerosi giornalisti e ovviamente i familiari della presidente Santelli, gli assessori della Giunta e le massime autorità istituzionali della regione. Da oggi la casa dei calabresi porterà il nome della prima governatrice donna della storia della Regione.