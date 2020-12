Ottantunenne scomparso a Natale, ritrovato morto

Il corpo dell’ottantunenne scomparso il giorno di Natale è stato intravisto da un passante in fondo ad un ponte alto circa 9 metri

MARTIRANO ANTICO (CZ) – È stato ritrovato senza vita il corpo di un 81enne di cui si erano perse le tracce nella giornata Natale. L’Intervento delle squadre dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme e volontario di Martirano Lombardo, impegnate sulla SP93 tra Martirano Antico e Martirano Lombardo, in località “Ponte del Soldato”, è valso al recupero della salma dell’uomo.

Il corpo esanime, è stato intravisto da un passante in fondo ad un terrapieno alla base di un ponte alto circa 9 metri. L’intervento dei vigili del fuoco si è reso necessario per il recupero del corpo ed il trasporto in zona sicura. Sul posto i carabinieri del comando compagnia di Soveria Mannelli e medico legale per gli adempimenti di competenza.