Pioggia, neve e raffiche di vento a 80 Km/h. Allerta gialla sulla Calabria

Attesa tra la notte e la giornata di domani una perturbazione di origine artica che colpirà anche la Calabria con rovesci, venti di burrasca e neve in montagna.

.

COSENZA – Un’allerta meteo di colore giallo è stata diramata dal dipartimento regionale della Protezione Civile a partire dalla mezzanotte di oggi e per le successive 24 ore. Dopo aver colpito il Nord ed il Centro, anche la Calabria, per il giorno di Santo Stefano, risentirà dell’arrivo di una perturbazione, alimentata da aria fredda di origine artica, che oltre ad un deciso calo delle temperature porterà neve in montagna (700-800 metri), piogge e rovesci in pianura con locali temporali. Condizioni di maltempo che persisteranno per tutta la giornata di domani. Il vortice colmo di aria fredda, attiverà anche forti venti di burrasca con raffiche fino a 80 Km/h soprattutto lungo i versanti tirrenici del cosentino e possibili mareggiate lungo le coste. Come detto non mancheranno fenomeni anche a carattere temporalesco e possibili grandinate.