Accoltella il marito davanti ai figli dopo una lite. Arrestata una 44enne

CATANZARO – Una 44enne di origine polacche, residente da tempo in Calabria, è stata arrestata dai carabinieri intervenuti dopo una segnalazione arrivata al 112. Al termine di una lite avvenuta nell’abitazione della coppia, a Catanzaro, la donna ha colpito il marito (un 65enne italiano) con un coltello da cucina davanti ai figli. A causa delle ferite l’uomo è stato ricoverato in prognosi riservata, in gravi condizioni, all’ospedale Pugliese Ciaccio, mentre la donna è stata arrestata dai militari del nucleo radiomobile.