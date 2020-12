Regionali, Spirlì apre al confronto con i consiglieri sul rinvio delle elezioni

Il presidente facente funzioni della Regione, Nino Spirlì, apre al possibile rinvio delle elezioni in programma il prossimo 14 febbraio 2021 in una comunicazione inviata ai consiglieri di minoranza

REGGIO CALABRIA – «Non è mia intenzione eludere il confronto con i consiglieri regionali che, in quanto eletti dai cittadini calabresi, possono indicare ulteriori misure atte a garantire il corretto svolgimento delle elezioni e, unanimemente, richiedere il rinvio ad altra data della competizione elettorale». A scrivere è Nino Spirlì nella comunicazione inviata ai consiglieri del centrosinistra Carlo Guccione, Mimmo Bevacqua e Giuseppe Aieta confermando, non direttamente comunque, un’apertura a posticipare il ritorno alle urne, magari in un momento in cui l’emergenza sanitaria siano meno rischiosa. Contro l’ipotesi di far slittare le elezioni regionali c’è la maggioranza di centrodestra ma intanto la data resta fissata con decreto dello stesso presidente Spirlì, per il 14 febbraio 2021 ed è stata ratificata anche dal Governo ma l’ipotesi di tornare alle urne a primavera potrebbe concretizzarsi.