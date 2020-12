Francesco Vangeli ucciso e mai ritrovato, Prostamo condannato a 30 anni

Il corpo di Francesco Vangeli non è stato ancora ritrovato dal giorno della sua scomparsa che risale al 9 ottobre 2018

VIBO VALENTIA – E’ stato condannato a trent’anni di carcere Giuseppe Prostamo, il 34enne di San Giovanni di Mileto, accusato di omicidio e soppressione di cadavere per la morte Francesco Vangeli, il 26enne di Scaliti di Filandari. Esclusa l’aggravante dal metodo mafioso, è stata riconosciuta invece quella di aver agito per motivi abietti. Dal 9 ottobre 2018, giorno in cui la vittima uscì di casa per andare a un appuntamento di Vangeli si è persa ogni traccia ma secondo gli investigatori il 26enne sarebbe stato attirato con un pretesto nella casa di Antonio e Giuseppe Prostamo a San Giovanni di Mileto e poi ferito a morte con un colpo di fucile, chiuso in un sacco di plastica e ancora agonizzante e dunque vivo, gettato nel fiume Mesima. Un dolore enorme per i familiari e per la mamma del giovane Elsa Tavella che chiede solo di poterlo ritrovare e dare a suo figlio una degna sepoltura. Alla base del delitto ci sarebbe la rivalità per una ragazza contesa.