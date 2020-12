Regionali, Sgarbi si candida: “libero i calabresi”. L’annuncio in video

Vittorio Sgarbi si candiderà alle prossime elezioni per la presidenza regionale in Calabria con la lista ‘Rinascimento’: “cerco persone che condividano le mie idee”

COSENZA – Vittorio Sgarbi si candiderà alle prossime elezioni per la presidenza regionale in Calabria, fissate per il 14 febbraio 2021 salvo ulteriori cambi, con la lista “Rinascimento”. L’annuncio in un video postato sulla sua pagina Facebook. “Ho deciso di liberare i calabresi, ma non dalla povertà bensì dalle finzioni e dalle menzogne”, esordisce così Vittorio Sgarbi.

“Vivere a Reggio Calabria e vivere a Reggio Emilia non è la stessa cosa, hai meno diritti e hai il pericolo che ti arriva dalla criminalità e da una cattiva ingiustizia”, precisa Vittorio Sgarbi che definisce come “ingiusta” la carcerazione dell’ex presidente del Consiglio Regionale Domenico Tallini. “Dobbiamo liberare la Calabria da questa condizione di pregiudizio, di falsità e di impedimento al lavoro”, commenta.

Sgarbi: “Se mi votate sarà Rinascimento calabrese”

“Economia, vita, libertà e giustizia sono i punti fondamentali per un movimento che si chiama ‘Rinascimento’ – precisa Sgarbi – Mi voglio candidare alle prossime regionali per dare coraggio ai calabresi e prestare la mia forza di denunciare gli errori del governo e le violenze della cattiva giustizia”.

“La mia lista – prosegue – è augurale e si ispira al ‘Rinascimento’ che significa che si rinasce dopo un periodo terribile in questa campagna d’inverno imposta per le elezioni”. Per il critico d’arte è fondamentale “rifiorire psicologicamente come grandezza italiana riferita i grandi pittori del Cinquecento e del Seicento”. Lo stesso “Rinascimento che sarà anche in Calabria. State con me per combattere in nome della libertà, per avere persone nuove, competenti e intelligenti”. Per entrare nelle liste di Rinascimento Sgarbi ricorda il suo sito su cui ognuno potrà inviare la propria adesione “e condividere le mie idee in vista delle prossime regionali”