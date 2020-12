“Furbetti del cartellino” anche all’Inps, cinque dipendenti sospesi

Per sei mesi tutti gli impiegati, ad eccezione del responsabile dell’ufficio, si sono assentati ingiustificatamente più di 900 volte per un totale di circa 400 ore

CAULONIA (RC) – E’ stata ribattezzata “Kaulon Badge” l’indagine dei carabinieri che hanno notificato cinque provvedimenti di sospensione dall’esercizio del pubblico servizio nei confronti di altrettanti lavoratori dipendenti dell’INPS. Le indagini sono partite a gennaio del 2019 al fine di approfondire la presenza sospetta di alcuni lavoratori che, nel corso di vari servizi di controllo del territorio, erano stati notati dai carabinieri per le vie del centro intenti a svolgere varie faccende di natura diversa dalla loro attività lavorativa. Diversi i luoghi, in cui sono stati sorpresi durante l’orario di servizio. C’era chi andava al bar, chi rientrava a casa, chi si recava al supermercato o al magazzino agricolo o all’autolavaggio.

Esaminati i fogli di presenza e grazie alle immagini riprese dalle telecamere istallate nei pressi degli uffici, i carabinieri hanno accertato un “modus operandi” consolidato ed abituale nel tempo: i “furbetti del cartellino” non si limitavano a timbrare e ad allontanarsi dal luogo di lavoro, ma in molte occasioni si avvelavano anche della compiacenza di colleghi per la falsa registrazione della presenza giornaliera.

Per sei mesi tutti gli impiegati, ad eccezione del responsabile dell’ufficio, si sono assentati ingiustificatamente più di 900 volte per un totale di circa 400 ore, in alcune occasioni anche con la condiscendenza della guardia giurata addetta al servizio di vigilanza presso la sede dell’Istituto di Previdenza di Caulonia. I dipendenti sono indagati per truffa e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici in concorso, la misura interdittiva della sospensione dalle attività inerenti il pubblico impiego per la durata di 6 mesi.