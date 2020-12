Neonata muore in ospedale, aperta un’inchiesta dopo la denuncia dei genitori

Disposto il sequestro della cartella clinica e iscritte nel registro degli indagati sei persone che hanno seguito la mamma

CROTONE – La Procura della Repubblica di Crotone ha aperto un’inchiesta sulla morte di una neonata avvenuta poco prima del parto. L’inchiesta è stata avviata dopo la denuncia dei genitori ed è stato immediatamente disposto il sequestro della cartella clinica ed iscritte nel registro degli indagati sei persone dell’equipe medica del reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale. Nei loro confronti l’ipotesi di reato è di omicidio per colpa medica.

Si tratta di due medici, due ostetriche e due infermiere che hanno assistito Maria, la donna di 37 anni di Santa Severina che doveva partorire la bambina che invece è morta. La donna si è recata in ospedale venerdì scorso ed era stata sottoposta ad un primo tracciato, dal quale non sarebbero emersi problemi per il feto che aveva in grembo. In serata è stata sottoposta ad un secondo tracciato, a cavallo del cambio turno delle ostetriche, durato oltre due ore che ha rivelato il battito bradicardico della bambina. Nel corso della notte però, la donna si è rivolta alle ostetriche perché sentiva che qualcosa non andava ma sarebbe stata rassicurata senza essere visitata.

Fino a quando, verso le quattro del mattino, Maria ha chiesto nuovamente l’intervento delle ostetriche che, questa volta, l’hanno portata in sala operatoria per essere sottoposta a taglio cesareo. Al risveglio, però, ha saputo che la bambina era morta. Secondo la denuncia della famiglia i ritardi nell’eseguire gli esami, nonostante le richieste della donna che ha due figli di 9 e 7 anni e sentiva che qualcosa non andava, avrebbero causato la morte della bambina. Ieri mattina è stata eseguita l’autopsia sul corpicino della bimba a cui hanno partecipato anche i periti nominati dagli indagati. L’esame è stato eseguito dal medico legale Isabella Aquila che si è presa 60 giorni per il responso.

Immagine di repertorio