Giù i contagi in Calabria (+110), ma risale il numero delle vittime e dei ricoveri

Scende ancora il dato sui nuovi contagi in Calabria a fronte di poco più di 1.400 tamponi. Torna invece a salire il numero dei decessi con altre sette vittime e dopo diversi giorni anche quello dei ricoveri

.

COSENZA – Diminuiscono i nuovi contagi da coronavirus in Calabria, anche a fronte di una nuova diminuzione di tamponi, mentre torna a salire il dato sulle vittime e per la prima volta dopo diversi giorni anche quello dei ricoveri nei reparti Covid. Sono +110 i nuovi positivi registrati oggi in Calabria (ieri erano stati +160 ) a fronte di un una diminuzione nel numero di tamponi come sempre avviene di domenica: ne sono stati processati 1.397 (ieri erano stati 1.926) che portano il totale dei test analizzati a 415.795. Con l’incremento odierno nella nostra Regione, comprese le vittime e i guariti, i casi totali salgono a 21.261. Il maggior numero di positivi è stato riscontrato in provincia di Reggio Calabria con +55 positivi, seguita dalla provincia di Cosenza che fa registrare un incremento di +19 positivi nelle ultime 24 ore. La provincia di Catanzaro fa segnare un incremento di solo 3 nuovi contagi. Bassi i numeri anche nella provincia di Crotone con +14 nuovi contagi mentre risalgono in quella di Vibo Valentia con +16 casi.

Tornano a risalire i ricoveri. Da ieri 7 vittime

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, continua a diminuir il numero di persone attualmente positive al virus: sono 8.321, 148 in meno rispetto a ieri. Diminuzione trascinata da un nuovo aumento di guariti: sono 251 in più che portano il totale delle persone che hanno sconfitto la malattia 12.511. Dopo la drastica diminuzione di ieri, torna a salire il numero delle vittime che sono complessivamente a 429 con altri 7 morti nelle ultime 24 ore. E dopo la costante e continua diminuzione del numero dei ricoveri, oggi si registrano numeri in controtendenza con un aumento dei ricoveri. Negli ospedali calabresi ad oggi ci sono 322 persone in totale, 300 nei reparti di malattie infettive (+13) e 22 in terapia intensiva (+1). Infine scendono a 7.999 le persone in isolamento domiciliare, 161 in meno rispetto a ieri. Di questi 154 sono persone residenti in altre Regioni o Stati Esteri. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 2.209.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza

CASI ATTIVI 4.509 (64 in reparto AO Cosenza; 10 in reparto al presidio di Rossano e 13 al presidio ospedaliero di Cetraro; 5 al presidio ospedalieri di Acri ; 7 all’ospedale da campo; 9 in terapia intensiva, 4338 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2223 (2035 guariti, 188 deceduti).

Catanzaro

CASI ATTIVI 1274 (16 in reparto AO Catanzaro ; 19 al presidio ospedaliero di Lamezia Terme; 9 in reparto all’AOU Mater Domini; 4 in terapia intensiva; 1226 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1710 (1631 guariti, 79 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 518 (37 in reparto; 481 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1609 (1577 guariti, 32 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 224 (12 ricoverati, 212 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1013 (987 guariti, 26 deceduti)

Reggio Calabria

: CASI ATTIVI 1705 (95 in reparto; 13 P.O di Gioia Tauro; 9 in terapia intensiva; 1588 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6181 (6077 guariti, 104 deceduti)

Altra Regione o stato Estero: CASI ATTIVI 154 (154 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 204 (204 guariti).