Covid, bimbo positivo. Chiuso asilo nido a Soriano Calabro

L’asilo era stato già chiuso nelle scorse settimane per uguali ragioni. Possibile contagio di una maestra di cui si attende l’esito del tampone mentre si cerca di tracciare i possibili collegamenti con gli altri bambini

SORIANO CALABRO (VV) – Il sindaco di Soriano Calabro, Vincenzo Bartone, ha disposto la chiusura di un asilo nido privato, dopo che un bambino che frequenta la struttura è risultato positivo al Covid. L’asilo, nel Vibonese, era stato già chiuso nelle scorse settimane per uguali ragioni.

“In via precauzionale – è scritto in una nota dell’amministrazione comunale – e considerati possibili collegamenti con altri bambini frequentanti una scuola pubblica e un possibile contagio di una maestra di cui si attende l’esito del tampone, si rende necessaria una chiusura preventiva anche delle scuole statali di ogni ordine e grado”.

“Invito tutti i cittadini – ha dichiarato il sindaco Bartone – alla massima collaborazione con il Comune per il tracciamento. Situazioni passate hanno dimostrato che la mancata comunicazione tra istituzioni e cittadini ha provocato l’innalzamento del rischio di contagio. Sono in contatto con l’Asp e gli organi competenti per monitorare la situazione. Attenetevi sempre e solo alle comunicazioni ufficiali dell’amministrazione comunale”