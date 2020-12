Tamponi rapidi a chi rientra in Calabria per Natale. Spirlì annuncia una nuova ordinanza

Il presidente f.f. Spirlì annuncia una specifica ordinanza per chi rientrerà in Calabria per le festività natalizie “saranno predisposte postazioni in tutte le cinque città capoluogo con 50mila tamponi rapidi e gratuiti a fronte di circa 30mila rientri stimati”

.

COSENZA – “Sto preparando una nuova ordinanza che riguarda tutte le persone che stanno rientrando o che rientreranno in Calabria da fuori regione. Cinquantamila tamponi rapidi per circa trentamila rientri stimati dalle prenotazioni e da alcuni studi comparativi”. Così Nino Spirlì, attraverso una diretta Facebook, ha annunciato entro domani una nuova ordinanza che interessa i rientri in Calabria per le festività natalizie. Saranno messe a disposizione cinque postazioni sanitarie nelle cinque città capoluogo dove i residenti della città, ma anche della stessa provincia, si potranno sottoporre su base volontaria a tampone antigenico e che sarà fruibile in maniera completamente gratuita solo per coloro che sono iscritti nella piattaforma regionale e che si presenteranno dichiarando il loro rientro. “Stiamo aspettando il decreto approvato in CDM ed entro domani, – ha detto Spirlì – emanerò l’ordinanza. Non siamo tenuti a farlo ma ho chiesto e preteso che fossero effettuati i tamponi, anche utilizzando medici volontari, per stare tutti più tranquilli“.