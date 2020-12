In Calabria da ieri +225 contagi. Scendono i ricoveri e i casi attivi, ma non le vittime

Risale il dato sui nuovi contagi in Calabria a fronte di quasi 2.900 tamponi. Da ieri altre sei vittime, una a Cosenza. Continua a scendere il dato sui ricoveri nei reparti Covid e degli attualmente positivi

.

COSENZA – Leggero aumento dei nuovi contagi da coronavirus in Calabria, sempre alto il dato sulle vittime mentre continuano a diminuire i ricoveri nei reparti covid e gli attualmente positivi. Questi in sintesi i dati odierni del bollettino diffuso dalla Regione Calabria. Sono +225 i nuovi positivi registrati oggi in Calabria (ieri erano stati +160 ) a fronte di un aumento nel numero di tamponi: ne sono stati processati 2.892 (ieri erano stati 2.576) che portano il totale dei test analizzati a 409.863. Con l’incremento odierno nella nostra Regione, comprese le vittime e i guariti, i casi totali salgono a 20.720. Il maggior numero di positivi è stato riscontrato in provincia di Reggio Calabria con +120 positivi, seguita dalla provincia di Cosenza che fa registrare un incremento di +59 positivi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati +55). La provincia di Catanzaro fa segnare un incremento di 23 nuovi contagi. Sempre bassi invece i numeri nella provincia di Crotone con +9 nuovi contagi e in quella di Vibo Valentia con +18 casi.

Scendono ricoveri e positivi, non le vittime

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, torna a diminuire in maniera sensibile il numero di persone attualmente positive al virus: sono 8.503, 449 in meno rispetto a ieri. Diminuzione trascinata da un nuovo aumento record di guariti: sono 672 in più che portano il totale delle persone che hanno sconfitto la malattia 12.217. Sempre negativo il computo sulle vittime che salgono complessivamente a 414 con altri 6 morti nelle ultime 24 ore: tre a Crotone, una a Cosenza, una a Catanzaro e una a Reggio Calabria

Si conferma la costante diminuzione del numero dei ricoveri nei reparti ordinari mentre resta stabilequello delle terapie intensive. Negli ospedali calabresi ad oggi ci sono 315 persone in totale, 294 nei reparti di malattie infettive (-2) e 21 in terapia intensiva (+0). Infine scendono a 8.188 le persone in isolamento domiciliare, 447 in meno rispetto a ieri. Di questi 154 sono persone residenti in altre Regioni o Stati Esteri. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 1.387.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza

CASI ATTIVI 4.560 (72 in reparto AO Cosenza; 11 in reparto al presidio di Rossano e 19 al presidio ospedaliero di Cetraro; 4 ospedale da campo di Cosenza; 10 in terapia intensiva, 4.444 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2004 (1827 guariti, 177 deceduti)

Catanzaro

CASI ATTIVI 1.270 (18 in reparto all’AO di Catanzaro; 13 in reparto al P.O. di Lamezia Terme; 9 in reparto all’AOU Mater Domini; 4 in terapia intensiva; 1226 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1671 (1589 guariti, 82 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 629 (36 in reparto; 593 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.443 (1.416 guariti, 27 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 249 (13 ricoverati, 236 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 955 (929 guariti, 26 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 1.641 (83 in reparto; 16 P.O di Gioia Tauro; 7 in terapia intensiva; 1535 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5.940 (5.838 guariti, 102 deceduti)

Altra Regione o stato Estero: CASI ATTIVI 154 (154 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 204 (204 guariti)