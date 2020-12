Nuovo Ospedale Vibo, M5s: “accuse pesantissime, il cambio di passo è necessario”

I pentastellati: “la sanità calabrese, già pesantemente messa in ginocchio da anni di incuria e ruberie a danno dei nostri ammalati e delle loro famiglie, anche stavolta è costretta a subire la sciatteria di una classe politica irresponsabile”

VIBO VALENTIA – “Non c’è mai fine al peggio e se l’ospedale di Vibo sembrava stesse per intravedere la luce, dall’ultima operazione della Guardia di Finanza di Vibo Valentia, si riscoprono nuove nubi all’orizzonte.” Così dichiarano i pentastellati Elisa Scutellà, Alessandro Melicchio, Anna Laura Orrico, Laura Ferrara, Giuseppe Fabio Auddino, Riccardo Tucci.

“Le accuse a carico degli indagati sono pesantissime: disastro ambientale colposo e abuso d’ufficio in quanto la Regione avrebbe distratto i fondi pubblici ministeriali utilizzandoli strumentalmente per altri fini e aggravando, tuttavia, il rischio idrogeologico del luogo. La sanità calabrese, già pesantemente messa in ginocchio da anni di incuria e ruberie a danno dei nostri ammalati e delle loro famiglie, anche stavolta è costretta a subire la sciatteria di una classe politica irresponsabile. Il cambio di passo è necessario, non più rinviabile ed essenziale.”