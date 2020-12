Auto rubate, ripulite e rivendute in un autosalone calabrese

I dati del telaio venivano contraffatti e i documenti per ottenere la nazionalizzazione e l’immatricolazione del veicolo in Italia venivano falsificati



REGGIO CALABRIA – La Polizia stradale ha sequestrato diverse autovetture nell’ambito di una mirata attività di contrasto al fenomeno del riciclaggio di veicoli. Auto che, a seguito degli accertamenti di polizia giudiziaria sono risultate provento di furto. Alle vetture venivano contraffatti i dati identificativi del telaio e i veicoli venivano poi immessi nel mercato come autovetture di provenienza estera, belga o spagnola.

I mezzi erano nella disponibilità di un autosalone in provincia di Reggio Calabria ed erano in particolare veicoli rubati in diverse province della Campania. La polizia prosegue nelle indagini in quanto l’attività di attribuire una falsa nazionalizzazione finalizzata al riciclaggio viene svolta da organizzazioni criminali che operano in tutta Italia.