Fuochi pirotecnici e polvere da sparo custoditi nel garage, denunciato

I carabinieri hanno denunciato un uomo di 66 anni per omessa denuncia, fabbricazione e commercio abusivi e omessa custodia di materie esplodenti

MONTEBELLO JONICO (RC) – Materiale pirotecnico custodito in contrada Indile, in un garage di proprietà di P. D., 66 anni, in assenza di alcun titolo autorizzativo e senza alcuna cautela nella custodia, in violazione delle disposizioni di legge che impongono un limite alla detenzione fissato. Cinquanta chili di materiale che costituiva un pericolo per l’incolumità personale, familiare e pubblica per la presenza nella zona di altre civili abitazioni. Scoperti 403 colli di fuochi pirotecnici di categoria f2, contrassegnati da certificazione “CE”, contenenti 73,5 Kg di polvere da sparo, destinato alla vendita al dettaglio in occasione delle prossime festività di fine anno.

Sul posto è intervenuto personale specializzato degli artificieri del Nucleo Investigativo di Reggio Calabria che, analizzando ogni singola fattispecie di artifizio pirotecnico nonché l’enorme quantitativo rinvenuto, hanno dettagliatamente evidenziato un livello di pericolosità alto, soprattutto in relazione alle modalità di custodia non conformi.