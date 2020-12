Negativo al Covid rientra in Calabria e scopre di essere positivo, quarantena per un giovane

Si cerca ora di costruire la catena dei contatti. Il ragazzo, prima di partire, era risultato negativo al test. Il nuovo tampone nella nostra regione ha dato esito positivo

ISCA SULLO IONIO (CZ) – Era rientrato a fine novembre nel suo comune natio ad Isca sullo Ionio ed è risultato positivo al Covid-19, dopo aver seguito un lungo periodo di quarantena, prescritto dal Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria provinciale. A dare la notizia è il sindaco del comune dello Ionio catanzarese, Vincenzo Mirarchi. “il ragazzo, positivo al Coronavirus – dice Mirarchi – mentre era fuori sede era risultato, prima di partire, negativo al test. Ancora oggi risulta completamente asintomatico, nonostante il nuovo tampone della nostra regione abbia dato esito positivo“.

Indagini sulla catena dei contatti

L’amministrazione comunale su disposizione dell’Asp, ha disposto la quarantena di dieci giorni per il giovane e di 14 per il suo nucleo familiare, ricostruendo, intanto, la catena dei contatti. “Invito – aggiunge il sindaco Mirarchi – la cittadinanza a mantenere la calma e a non creare allarmismo, perché la situazione è abbastanza contenuta”. Nei prossimi giorni saranno effettuati ulteriori test sia sul ragazzo che sui suoi familiari.