Covid, la Calabria supera le 400 vittime. Da ieri 198 contagi, giù ricoveri e casi attivi

Sale rispetto a ieri il dato sui nuovi contagi in Calabria a fronte di quasi 2.500 tamponi. Altre quattro vittime portano a superare il triste record dei 400 decessi. Diminuisce ancora il numero dei ricoveri e quello degli attualmente positivi che scendono sotto quota 9mila

.

COSENZA – Con le 4 vittime accertate nelle ultime 24 ore, la Calabra supera il triste record dei 400 decessi totali nella pandemia da coronavirus nel giorno in cui i nuovi contagi aumentano di qualche decine di unità rispetto a ieri mentre continuano invece a migliorare i numeri relativi ai ricoveri e agli attualmente positivi che scendono sotto quota 9mila casi attivi. Sono +198 i nuovi positivi registrati oggi in Calabria (ieri erano stati +175 ) a fronte di un numero di tamponi in crescita: ne sono stati processati 2.541 che portano il totale dei test analizzati a 404.395. Con l’incremento odierno nella nostra Regione, comprese le vittime e i guariti, i casi totali salgono a 20.331. Il maggior numero di positivi è stato riscontrato questa volta in provincia di Catanzaro, con 64 nuovi positivi, seguita dalla provincia di Reggio Calabria con +47 positivi. Torna a salire il dato nella provincia di Cosenza che fa registrare un incremento di +40 positivi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati +14). Dati più bassi nella provincia di Crotone con +22 nuovi contagi e in quella di Vibo Valentia con +22 casi.

Scendono ancora i ricoveri e i positivi. Altre 4 vittime

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, continua a scendere il numero di persone attualmente positive al virus: sono 8.882, 240 in meno rispetto a ieri. Aumentano di 430 le persone guarite nelle ultime 24 ore che portano il totale delle persone che hanno sconfitto la malattia a superare quota 11mila: sono esattamente 11.046. Triste invece il bilancio delle vittime che salgono complessivamente a 403 con altri 4 morti nelle ultime 24 ore. Continua a diminuire il numero dei ricoveri nei reparti ordinari, mentre risale di un’unità nelle terapie intensive. Negli ospedali calabresi ad oggi ci sono 340 persone in totale, 318 nei reparti di malattie infettive (-17) e 22 in terapia intensiva (+1). Infine scendono a 8.542 le persone in isolamento domiciliare, 224 in meno rispetto a ieri.