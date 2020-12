Stretta di Natale, verso la zona rossa nei festivi e prefestivi dal 24 al 7 gennaio

Oramai certe le nuove restrizioni, mentre si cerca un compromesso che vedrebbe l’istituzione della zona rossa nei giorni prefestivi e festivi con l’OK di alcuni Governatori tra i quali Zaia del Veneto. Dopo il confronto con le Regioni al via una nuova seconda riunione con i capi delegazione di maggioranza. Il confronto sulla stretta resta ancora aperto

.

COSENZA – Si va verso un nuovo aggiornamento del vertice tra il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione per ultimare le decisioni del governo sulle nuove strette per Natale e il periodo festivo. Sul fatto che si vada verso misure più restrittive ci sono pochi dubbi ma la discussione, si apprende da fonti del governo, non è chiusa e la riunione – che sta per terminare – ha deciso di aggiornarsi per permettere la partecipazione anche della rappresentante di Italia Viva, Teresa Bellanova, in queste ore di rientro da Bruxelles. Si sta cercando un compromesso che vedrebbe una zona rossa nei giorni prefestivi e festivi dal 24 dicembre al 7 gennaio per mettere il Paese in sicurezza. Questa l’indicazione fornita dal governo alle Regioni nell’incontro di questa mattina che ha dato il via libera al piano sui vaccini. Il ministro Speranza ha ricordato come nelle regioni che sono entrate in zona rossa ci siano stati significativi risultati, mentre gli altri territori in zona gialla hanno sofferto maggiormente. Il Premier Conte cerca di mediare e nelle ultime ore è emersa anche un’altra ipotesi rispetto a quella più rigorista di Speranza: ovvero una zona rossa nei giorni 24, 25, 26, 27, 31 dicembre e 1, 2, 3 gennaio. Alla riunione hanno partecipato in videoconferenza anche il ministro della Salute Roberto Speranza, il commissario straordinario all’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri e il direttore della Protezione civile, Angelo Borrelli

Stretta di Natale: favorevole Zaia, contrario Toti

Riunione fiume e braccio di ferro che prosegue tra rigoristi e chi vorrebbe una linea morbida per il regime anti-Covid delle feste. Dal governatore leghista del Veneto Zaia arriva la richiesta di tutta Italia zona rossa dalla Vigilia di Natale alla Befana “con i ministri abbiamo parlato della necessità di misure restrittive, il tema è quello del prossimo fine settimana e del periodo natalizio. Non voglio anticipare quali saranno, ormai è questione di ore, vediamo quale sarà la soluzione”.

“Si va verso zona rossa dal 24 dicembre al 7 gennaio” Il governo “visto che tra il 24 dicembre e il 7 gennaio c’è un rallentamento sostanziale della vita e quindi c’è rischio di aggregazioni non necessarie, ha pensato di dare un’ulteriore botta alla curva dei contagi mandando in rosso il Paese. Hanno chiesto a noi governatori cosa ne pensavamo e siamo stati abbastanza contenti perché era l’unico modo per non rischiare dal 7 gennaio in poi una esplosione dei contagi” lo ha detto il governatore pugliese Emiliano.

Posizione condivisa dai ministri Boccia e Speranza e dai governatori di Lazio, Friuli Venezia Giulia, Molise e Marche. Ma c’è un braccio di ferro con chi vuole una linea morbida. Per cambiare le ‘regole’ di Natale “è assolutamente tardi e siamo partiti con delle regole già di per sé piuttosto assurde”, ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che ha invece confermato il suo NO. Intanto via libera del Senato con 140 sì, 118 no e 5 astenuti alla mozione di maggioranza sulle limitazioni alla circolazione nel territorio nazionale nel periodo natalizio. Respinta la mozione dell’opposizione. Intanto è iniziata la riunione in videoconferenza del premier Giuseppe Conte con i capi delegazione di maggioranza sulle nuove misure restrittive nel periodo natalizio.