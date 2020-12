Movimento Oltre: “istituire l’ufficio Settore Ecosistema Costiero in Calabria”

Gli ambientalisti: “il problema dell’erosione costiera va affrontato con decisione e interventi importanti, così stiamo lavorando ad una mozione per impegnare la prossima Giunta regionale ad istituire l’Ufficio “ettore Ecosistema Costiero”

COSENZA – “La Calabria vanta circa 800 chilometri di coste tra le più belle del mondo ed ha una naturale vocazione turistico-marittima, oltreché culturale e agroalimentare. Allo stesso tempo apprendiamo – si legge in una nota del Movimento Oltre – da uno studio di Legambiente sullo stato di erosione delle coste d’Italia, che il 50% delle coste sabbiose italiane sarebbero soggette a questo fenomeno ed in Calabria si arriverebbe addirittura al 60%. Il problema va affrontato con decisione e interventi importanti, così stiamo lavorando ad una mozione per impegnare la prossima Giunta regionale ad istituire l’Ufficio “Settore Ecosistema Costiero” all’interno del Dipartimento Ambiente e Territorio che si occupi di ciò esposto e di tutto quanto connesso al tema.

Dunque, a seguito delle elezioni regionali 2021, la futura mozione sarà affidata al consigliere che deciderà di farsi carico dell’argomento e, previo regolare procedimento, di presentarla già nelle prime assemblee regionali della prossima consiliatura. Siffatto, con l’auspicio di portare una maggiore attenzione in ordine alla tutela ambientale e al contempo un contributo significativo presente e futuro al comparto turistico della nostra Terra.”