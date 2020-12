In Calabria superati i 20mila contagi totali: da ieri +175 casi con 800 tamponi

Sale leggermente rispetto a ieri il dato sui nuovi contagi in Calabria ma con un basso numero di tamponi (poco più di 800 quelli processati). Da ieri tre vittime tutte le cosentino, mentre torna a diminuire il numero dei ricoveri. Scendono i nuovi casi in provincia di Cosenza

.

COSENZA – La Calabria supera i 20mila casi totali da inizio pandemia anche se vede migliorare i dati, soprattutto sui ricoveri e gli attualmente positivi in continua flessione. Scende anche il dato sulle vittime (3 i morti nel bollettino aggiornato però alle 13 di oggi e tutte nel cosentino dove nel pomeriggio si è aggiunta una quarta vittima) mentre da ieri risale leggermente il dato sui nuovi contagi in Calabria ma fronte di una nuova decisa diminuzione dei tamponi (poco più di 800).

I nuovi positivi registrati oggi in Calabria sono +175 (ieri erano stati +166) a fronte, come detto, di un numero di tamponi in netto calo rispetto a ieri: ne sono stati processati 803 (ieri erano stati 1.551) che portano il totale dei test analizzati a 400.303. Con l’incremento odierno nella nostra Regione, comprese le vittime e i guariti, i contagi totali salgono a 20.137. Il maggior numero di positivi è stato riscontrato ancora una volta in provincia di Reggio Calabria con 91 contagi in più, seguita questa volta dalla provincia di Catanzaro con +58 positivi e da quella di Crotone con +47 nuovi casi. Scende ancora il dato nella provincia di Cosenza che fa registrare +14 positivi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati +26). infine 11 i nuovi positivi nella provincia di Vibo Valentia.

Torano a scendere i ricoveri. Già anche i positivi e vittime

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, continua a scendere il numero di persone attualmente positive al virus: sono 9.122, 200 in meno rispetto a ieri. Aumentano di 362 le persone guarite nelle ultime 24 ore che portano il totale delle persone che hanno sconfitto la malattia a 10.616. Scende di poco il dato sulle vittime che salgono complessivamente a 399 con altri 3 morti nelle ultime 24 ore, tutte a Cosenza. Torna a diminuire anche il numero dei ricoveri nei reparti ordinari, mentre reta stabile nelle terapie intensive. Negli ospedali calabresi ci sono 356 persone in totale, 335 nei reparti di malattie infettive (-11) e 21 in terapia intensiva (+0). Infine scendono a 8.766 le persone in isolamento domiciliare, 189 in meno rispetto a ieri. Di questi 154 sono persone residenti in altre Regioni o Stati Esteri. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 651.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza

Cosenza: CASI ATTIVI 4.621 (84 in reparto Azienda ospedaliera Cosenza; 13 in reparto al presidio di Rossano e 20 al presidio ospedaliero di Cetraro; 7 ospedale da campo; 9 in terapia intensiva, 4.488 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.789 (1.618 guariti, 171 deceduti)

Catanzaro

CASI ATTIVI 1.397 (22 in reparto all’Azienda ospedaliera di Catanzaro; 18 in reparto al presidio ospedaliero di Lamezia Terme; 10 in reparto all’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 3 in terapia intensiva; 1.344 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.421 (1341 guariti, 80 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 737 (37 in reparto; 700 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.291 (1.267 guariti, 24 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 293 (12 ricoverati, 281 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 858 (833 guariti, 25 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 1.920 (97 in reparto; 15 presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 9 in terapia intensiva; 1.799 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5.452 (5.353 guariti, 99 deceduti)

Altra Regione o stato Estero: CASI ATTIVI 154 (154 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 204 (204 guariti)