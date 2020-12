Bonafede in Calabria, “i processi di ‘ndrangheta si celebrano qui, dove lo Stato è presente”

Sopralluogo del ministro alla Giustizia, Alfonso Bonafede, stamani nella nuova aula bunker realizzata in un immobile nell’area ex Sir

LAMEZIA TERME – Sono arrivati questa mattina, il ministro alla Giustizia Alfonso Bonafede e il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, nella struttura ampia 3mila e 300metri quadri, messa a disposizione dalla fondazione Terina nell’area industriale di Lamezia Terme, dove si svolgerà il maxi processo scaturito dall’operazione Rinascita Scott. “Realizzata non solo in tempi rapidi ma anche in tempi difficili poiché, in un periodo come quello che sta vivendo il nostro Paese, il fatto che la pubblica amministrazione abbia portato avanti un progetto come questo, così ambizioso, e lo abbia realizzato in tempi rapidi è un segnale generale molto importante”. È il primo commento del ministro Bonafede, al termine del sopralluogo, al quale hanno partecipato anche il presidente della Corte d’appello Domenico Introcaso, l’avvocato Generale e procuratore generale ff Beniamino Calabrese, il procuratore di Vibo Valentia Camillo Falvo e il presidente ff della Regione Calabria Nino Spirlì.

“Il Governo – ha aggiunto Bonafede – porta avanti la lotta contro le mafie senza tregua ed è una lotta alle mafie che si porta avanti quotidianamente. Questa aula bunker è anche un segnale di presenza dello Stato qui, in Calabria, in un’area difficile perché deve essere chiaro che i processi, anche quelli più impegnativi, i processi di ‘ndrangheta, sono processi che si celebrano in questa terra, qui in Calabria dove lo Stato è presente. Ed è anche un segnale di vicinanza a tutti quei magistrati che ogni giorno portano avanti la lotta alla ‘ndrangheta, tra mille difficoltà, ed in generale a tutti gli operatori della giustizia, a tutti gli avvocati che potranno usufruire qui, in questa terra, di un’aula bunker che rappresenta un progetto molto interessante realizzato come segnale anche di efficienza”.

“Il cammino è sempre lungo, però da quando sono ministro – ha poi aggiunto il ministro alla Giustizia Alfondo Bonafede, al termine del sopralluogo – c’è stato un ampliamento di pianta organica che porta in questo distretto 22 magistrati in più. Abbiamo lavorato anche sul personale amministrativo, e, se non ricordo male, con 150 unità in più in questo distretto. Chiaramente c’è tanto da fare però c’è l’impegno a far sentite in questa terra che lo Stato c’è in un settore così delicato come quello della Giustizia. Permettetemi di ringraziare il presidente Introcaso, il dott. Gratteri, tutta la Conferenza permanente, perché questo è anche il simbolo di una collaborazione tra il ministro, gli uffici giudiziari, la Regione, il Demanio, il Commissario straordinario Arcuri. Le istituzioni lavorano insieme nella lotta alle mafie e nel portare avanti progetti più ambiziosi”.