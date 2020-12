Regionali Calabria, il M5S apre le candidature online su Rousseau

Lo rende noto il blog delle Stelle in vista delle elezioni alla presidenza regionale il prossimo 14 febbraio: “tutti gli iscritti certificati residenti in Calabria, se in possesso dei requisiti necessari, possono avanzare la loro candidatura”

COSENZA – Si scaldano i motori per la corsa alla poltrona presidenziale della Regione Calabria, in vista delle elezioni che si terranno il prossimo 14 febbraio e il Movimento 5 Stelle apre le porte al prossimo candidato sulla piattaforma Rousseau. “A partire dalle ore 15:00 di oggi lunedì 14 dicembre 2020, sono aperte su Rousseau le candidature per le regionali della Calabria, in vista delle prossime elezioni regionali previste a febbraio 2021. Tutti gli iscritti certificati residenti in Calabria, se in possesso dei requisiti necessari, possono avanzare la loro candidatura entro il termine perentorio delle ore 15:00 di venerdì 18 dicembre 2020.” Lo annuncia il blog delle Stelle.