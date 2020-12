Vaccino anti-Covid, Sileri: “con percentuali basse valutiamo obbligatorietà”

“Se dopo un anno si sarà vaccinato solo il 30% della popolazione, allora qualche forma di obbligatorietà sarà necessaria”, ha dichiarato il viceministro della Salute Roberto Sileri

COSENZA – L’Italia attende il vaccino anti-Covid tra il negazionismo e il complottismo che dilaga a macchia d’olio. E non solo, perché il dubbio sull’efficacia della cura per contrastare il virus inizia ad insinuarsi anche tra le pieghe di buona parte della popolazione. Si pensi solo che il 25% di italiani è convinto che il virus sia frutto di un complotto. Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri sembra essere fiducioso: “Io credo che la popolazione richiederà il vaccino e non ci saranno problemi. Ma se dopo un anno si sarà vaccinato solo il 30% della popolazione, allora qualche forma di obbligatorietà sarà necessaria, per fermare il virus”. E’ quanto ha affermato Sileri, intervenuto ad ‘Agorà’ su Rai 3, che “sul vaccino aspetto i risultati dell’Ema”. “Sicuramente non avremo la possibilità di vaccinare 30 milioni di italiani in un mese: che vuol dire che dobbiamo continuare a convivere con il virus”, ha aggiunto.

Sileri: “non possiamo permettere che il virus circoli”

L’obbligo in caso di mancata vaccinazione volontaria, secondo Sileri, sarà necessario perché “non possiamo permetterci che il virus continui a circolare. Se oggi c’è qualche no-vax secondo il quale il vaccino non serve dopo 60-70mila morti, e a mio avviso saranno ancora di più fino a quando si arriverà a una protezione di gregge – riflette il viceministro e medico – mi dispiace per lui”.

La diffidenza verso il vaccino da parte degli italiani indicata dai sondaggi, spiega, è anche legata al fatto che “se ne parla male. Se se ne parla con i dubbi, se non vengono usate le parole giuste come quando si dice che è stato fatto ‘in fretta’, questo può far pensare che sia stato fatto male. Bisogna spiegare invece perché è stato fatto in maniera veloce”. In questo modo, la percentuale dei diffidenti “si ridurrà”. Per Sileri, inoltre, “non posiamo permetterci il rischio di ritardi. Il virus potrebbe certo scomparire, ma potrebbe anche mutare rendendo inefficace il vaccino stesso”, conclude sottolineando che, per quanto riguarda la sicurezza e il controllo degli effetti dei vaccini anche dopo la vaccinazione, “la vigilanza che l’Aifa attua dà garanzie serie come per tutti i farmaci disponibili .

Sileri: “mi vaccinerò quando sarà il mio turno”

Sileri – che ha anche ha avuto il Covid, sottolinea: “mi vaccinerò quando sarà il mio turno. Immagino” però “che avendo già avuto l’infezione sarò fra gli ultimi, e spero che la mia dose iniziale vada a un nonno di 85 anni che così potrà andare avanti nella sua vita e spegnersi naturalmente senza Covid”. Se lo augura il viceministro della Salute Sileri, che ad ‘Agorà’ su Rai 3 spiega perché anche chi è già stato contagiato da Sars-CoV-2 dovrà sottoporsi alla vaccinazione: “Sicuramente più avanti nel tempo, ma andrà fatta. Sarà come una sorta di richiamo“, precisa.

In merito all’immunità guadagnata da chi si è ammalato di Covid-19 ed è guarito, “è difficile” avere certezze “perché il virus è nuovo, però sicuramente chi lo ha avuto ha una sorta di immunità che potrà essere più o meno forte, più o meno duratura. Ma sicuramente un ricordo” dell’incontro con il coronavirus “nelle mie cellule immunitarie ci sarà. Quanto poi durerà, francamente non lo sa nessuno ed è per questo – ripete il viceministro e medico – che il vaccino andrà fatto anche a coloro che hanno avuto il Covid”.