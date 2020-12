A Miglierina l’albero di Natale realizzato da tutti i bambini del paese

Decorazioni e messaggi che saranno presto pubblicate in un libro. E’ l’iniziativa lanciata dal comune di Miglierina dove l’albero di Natale è stato realizzato dai bambini

MIGLIERINA (CZ) – Hanno realizzato gli addobbi dell’albero di Natale del Comune e l’albero, sul quale ci sono tante decorazioni quanti sono i bambini residenti in paese, è stato collocato al centro della piazza principale. Sono stati proprio i più piccoli a decorarlo. I bambini hanno messo le palline e anche tanti messaggi le cui frasi saranno raccolte in un libro che sarà pubblicato a breve. L’idea è stata dell’amministrazione comunale che spiega: “l’albero rappresenta non solo il Natale ma la speranza che è viva e i cuori dei nostri piccoli”.